25 Key Latin Tracks for a Wedding

The following list was compiled by Ambient DJ’s Latin music specialist Andre Ovalle, aka “DJ Dre Ovalle” – Dre’s selections below feature an assortment of Latin dance styles designed to appeal to a variety of cultures – including Salsa, Merengue, Bachata, Vallenato, Cumbia and Reggaeton.

Timbalero – Hector Lavoe (Salsa) Rebelion – Joe Arroyo (Salsa) La Negra Tiene Tumbao – Celia Cruz (Salsa) Vivir Mi Vida – Marc Anthony (Salsa) La Temperatura – Maluma w/ Eli Palacios (Merengue) Bailar – Deorro w/ Pitbull and Elvis Crespo (Electronic/Merengue) Mi Reina – La Makina (Merengue) Stand by Me – Prince Royce (Bachata) Un Beso – Aventura (Bachata) Vente Pa’ Ca – Ricky Martin w/ Maluma (Pop) La Luna Y Tu – Rafaga (Cumbia) La Gota Fria – Carlos Vives (Vallenato) El Hombre Feliz – Lisandro Meza (Cumbia) La Plata – Diomedes Diaz (Vallenato) Mi Lupita – Marimba Chapinlandia (Marimba Chapina) No Puedo Olvidarla- Rikarena (Merengue) Guallando – Fulanito (Merengue) El Baile Del Beeper – Oro Solido (Merengue) El Za Za Za (La Mesa Que Mas Aplauda) -Merengue Latin Band (Merengue) Volvi a Nacer – Carlos Vives (Vallenato) No Me Doy Por Vencido – Luis Fonsi (Pop) Me Enamore de Ti – Chayanne (Pop) Te Quiero pa’ mi – Don Omar f/ Zion (Reggaeton) La Quiero a Morir – D.L.G. (Salsa) La Negra Tomasa (Version Tropical) – Caifanes (Rock/Tropical)

Related

Filed Under: Music